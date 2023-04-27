Mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde iş hanının 4'üncü

katında ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan 2 karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karacabey'in Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü kat cephesindeki klima altında 2 karganın ayaklarına ip dolandığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kargaları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kargaların asılı kaldıkları yere ulaştı. Ayaklarına dolanan iplerin çözülmesiyle kargalar, uçtu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-04-27 16:54:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.