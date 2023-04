Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız

İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben defalarca Cumhurbaşkanına çağrıda bulundum, 'Gelin birlikte üretelim' dedim. Beni yok saydılar. Beni değil 16 milyon İstanbulluyu yok saydılar. Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız. Biz onların yaptığını yapmayacağız. AKP´li belediyelerle iş birliği yapacağız. Onlara demokrasi ahlakını göstereceğiz. Demokrasi dersi vereceğiz. 14 Mayıs´tan sonra herkes birbirini sevecek, sayacak. Kurumlarına saygı duyacak. Valiler devletin, milletin valisi olacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge katılmak üzere Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne geldi. İmamoğlu'na CHP ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları ve Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları eşlik etti. Atatürk Anıtı Meydanı'nda toplanan kalabalığa konuşan İmamoğlu, "Biraz ıslandık ama bu yağmur, 14 Mayıs´ın memleketin bereketi olacak sizlerle sabaha kadar ıslanmaya varım. Bu memleketin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Öyle bir dönemdeyiz ki artık ne iş yaparsak yapalım en doğrusunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. 'Durumu idare edelim' diye diye denizi bitirdik, ülkenin kaynaklarını yok ettik. Kaynakları tüketmekle kalmadık bir de milletimizin arasına nifak sokmaya başladılar. Biz bu milleti barıştırmaya geliyoruz. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Dönüyoruz, dolaşıyoruz aynı yerdeyiz. Bir arpa boyu yol gidemedik. 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi? 'Hangi sorunu çözdünüz?' diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulamadılar. İnsanlarımızı kaybettik. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, eskiden de vardı diyerek kendinizi avutmayın. Buna yeter diyeceğiz." ifadesini kullandı.

`15 MAYIS´TA İKTİDAR MİLLET OLACAK´

Konuşmasında, Millet İttifakı iktidarında ayrımcılık olmayacağını vurgu yapan İmamoğlu, "Mesele hepimizin refah ve mutluluk için yaşama meselesi. Millet için çalışıyoruz. İstanbul bizim hizmet ettiğimizi bilir. Millet İttifakı, AKP´liymiş diye bakmayacak. Bizde her görüş var. İttifakın 6 siyasi partisi var ama şunu net olarak söyleyelim. Biz bu seçimden sonra demokrasiyi inşa edeceğiz. Gücümüzü milletten alacağız. Yüzümüzü millete döneceğiz. 15 Mayıs´ta iktidar Millet İttifakı olacak, 15 Mayıs´ta iktidar millet olacak. İhmal edilenler, yok sayılanlar, mülakatta elenenler iktidar olacak. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Ülkece ayağa kalkacağız. Devlet ne demek biliyor musunuz? Devlet, vatandaşa gücünü gösteren değil, şefkatini, adaletini, sevgisini gösterendir. Devlet, milletin emrindedir. Kurumlar ve kurallar devleti olmak zorundadır bunu başaracağız. Ekonomide, sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Tek tek bütün şehirlerimizin özel sorunlarına değineceğiz." açıklamasında bulundu.

'BENİ YOK SAYDILAR'

Millet İttifakı iktidarında herkese demokrasi dersi vereceklerini kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Biz Bursa´ya hakimiz, bu şehrin her konusuna hakimiz. Millet İttifakı´nda seçeceğimiz vekillerle çalışacağız. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Ben defalarca Cumhurbaşkanına çağrıda bulundum, 'Gelin birlikte üretelim' dedim. Beni yok saydılar. Beni değil 16 milyon İstanbulluyu yok saydılar. Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız. Biz onların yaptığını yapmayacağız. AKP´li belediyelerle iş birliği yapacağız. Onlara demokrasi ahlakını göstereceğiz, demokrasi dersi vereceğiz. 14 Mayıs´tan sonra herkes birbirini sevecek, sayacak. Kurumlarına saygı duyacak. Valiler devletin, milletin valisi olacak. Yeni hükümetimizde vatandaşımız her zaman bize ulaşacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla hiç kimseyle kavgamız olmadan çalışacağız." diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl İsmail Hakkı SEYMEN-Yavuz YILMAZ

2023-04-27 20:08:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.