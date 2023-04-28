Üç kadını tekme- tokat dövüp, taksiye zorla bindirdikleri anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekmetokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İnegöl'de dün gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekmetokat dövdü. Saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-28 00:31:53
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