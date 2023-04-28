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Bakan Varank: Sundukları tek vaat kaos

DHA

Bakan Varank: Sundukları tek vaat kaos


İsmail Hakkı SEYMENOrhan BOZDEMİR/ KELES (Bursa), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Karşımızda Türkiye'den bihaber, dünyadan bihaber ne yaptığını, ne yapacağını bilmeyen bir muhalefet var. Bunlar, vatandaşlarımızın önüne bir kaos düzenini alternatif olarak getirmek istiyorlar. Sundukları tek vaat kaos" dedi.
AK Parti'den Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keles'te toplu açılış törenine katıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve vatandaşlar katıldı. Yapılan hizmetleri anlatarak muhalefeti eleştiren Varank, "Biz hangi hizmeti yapmak istediysek, hangi yatırımı yapmak istediysek, bu ülkeyi hak ettiği değerleri kazandırmak istediysek sürekli bizim karşımıza birileri dikildi. 'Biz bunu yaptırmayız' dediler. 'Biz buna karşıyız' dediler. 'Gelince bunu engelleyeceğiz' dediler. Ama biz onlara aldırış etmedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Eğer biz bu vizyonsuz muhalefeti, biz bu sadece başımızdan tutup çekmek isteyen muhalefeti dinleseydik şimdi Türkiye'nin otomobili olur muydu? Biz otomobili ilan ettik. Ne dediler? 'Bunun fabrikası nerede' dediler değil mi? Fabrikasının temelini attık. 'Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz' dediler. Fabrikayı açtık. 'Bunun içerisinde üretim bandı yok, siz bizi kandırıyorsunuz' dediler. Biz otomobilleri üretmeye, piyasaya çıkarmaya başladık. 'Siz bizi kandırıyorsunuz. Bu otomobilleri İtalya'dan getiriyorsunuz' dediler değil mi? Bunlar o kadar cahil ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar ama Gemlik Bursa'da. Türkiye'nin otomobilinin fabrikası Bursa'da" dedi.
'KARŞIMIZDA, DÜNYADAN BİHABER MUHALEFET VAR'
Millet İttifakı'nın ülkeyi kaosa sürüklediğini öne süren Varank, "Karşımızda Türkiye'den bihaber, dünyadan bihaber ne yaptığını, ne yapacağını bilmeyen bir muhalefet var. Bunlar, vatandaşlarımızın önüne bir kaos düzenini alternatif olarak getirmek istiyorlar. Sundukları tek vaat kaos. Diyorlar ki bir tane cumhurbaşkanı olacak, 7 tane de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu 7 cumhurbaşkanı yardımcısı onay vermezse cumhurbaşkanı ülkeyi yönetemeyecek. Böyle bir düzen çalışır mı? Buradaki muhtarlarımız bu düzenle muhtarlığı yönetebilir mi? E muhtarlığı yönetemeyeceğiniz bir düzeni siz nasıl Türkiye'ye vaat ediyorsunuz? Biz geçmişte kısır tartışmalardan, siyasi çekişmelerden çok çektik. Pazarlık siyasetinden çok çektik. Ben sana iki koltuk vereyim sen başbakanlığı ver. Sana üç bakanlık vereyim, hükümeti beraber kuralım. Bunları yaşadık mı? İşte bunların hepsi eski Türkiye'de kaldı. Biz o eski Türkiye'yi istemiyoruz. Biz Türkiye yüz yılını inşa etmek istiyoruz. Bunun yolu nereden geçiyor? Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermekten geçiyor" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ ARABASI YOKTU'
Bazı medya kuruluşlarında Togg ile ilgili olumsuz algı yaratıldığını dile getiren Bakan Varank, "Dün kendisine gazeteci diyen, aslında Kılıçdaroğlu'nun şakşakçılığını yapan bir isim televizyonda konuşmuş. Demiş ki ben bu milleti anlamıyorum. Türkiye'nin otomobilini caddelerde gezdiriyorlar. Bu millet gidip otomobile öyle ilgi gösteriyor ki, sanki Türkiye'de daha önce hiç otomobil yoktu. Millet öküz arabasına biniyordu. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. Eskiden Türkiye'nin arabaları vardı, şimdi de arabaları var. Ama kendi yerli ve milli ürettiği arabası yoktur. Şimdi bizim milletimiz bu otomobile baktığında sadece bir otomobil görmüyor. Türkiye'nin inandığında, güvendiğinde neleri başarabileceğini görüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Keleş İsmail Hakkı SEYMENOrhan BOZDEMİR
2023-04-28 18:37:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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