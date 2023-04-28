Bakan Varank: Sundukları tek vaat kaos (2)



'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SİZLERLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keles'teki toplu açılış töreninin ardından partisinin Osmangazi ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Buradaki açılışa Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa milletvekili adayları katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koyarak vatandaşlara layık oldukları hizmetleri sunduklarını ifade etti. Bursa'ya 21 yılda 175 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Varank, "Önümüzdeki dönemde bu şehri kalkındırmak, Bursa'nın marka değerini yükseltmek için neler yapılmasını gerektiğini iyi biliyoruz. Bunun için de sizlerle beraber yol yürümeye devam etmek istiyoruz. Bunun formülü nerede? Onu sizler gayet iyi biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta aziz milletimizin yine doğru tercihi yapacağına, takdiriyle tekrar sayın Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağına ve bu hizmet kervanını devam ettireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'KARŞIMIZDA YIKIM EKİBİ VAR'

Hükümet olarak üretmenin derdinde olduklarını dile getiren Varank, "Biz hep yapmanın derdindeyiz. Birileri yıkmanın derdinde. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Biz ne dediysek 'olmaz' dediler. 'Ak' dediysek, 'kara' dediler. 'Küçük' dediysek büyük dediler. Biz 'siyah' dediysek onlar 'beyaz' dediler. Böyle bir muhalefetle bu ülkenin yol alması mümkün değil. Bu muhalefet ne Türkiye'yi tanıyor ne dünyayı tanıyor, ne gelecekte dünyayı neler bekliyor? Bundan haberdar değil." ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE ESKİ TÜRKİYE'Yİ ANLATACAĞIZ'

TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon gencin katılmak için başvuru yaptığını anlatan Varank, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımıza hep beraber hizmet edeceğiz. Şimdi seçim ofisimizi açıyoruz. İnşallah burada çalışmalarımıza devam edeceğiz ama benim sizlerden bir ricam var. 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Eş, dost, akrabayı ikna edeceğiz. Özellikle genç kardeşlerimizi ikna edeceğiz. Onlara eski Türkiye'yi anlatacağız. Türkiye'ye hangi kaosu vaat ediyorlar bunu anlatacağız. Telefonlarımızı açacağız, her bir arkadaşımıza telefon edeceğiz. Bu seçimde 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceksin' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol, kurdele keserek seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. (DHA)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-04-28 21:03:21



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