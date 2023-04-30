Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1

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Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Akpınar

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Dk. 76 Melih Sağlam), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney (Dk. 64 Hamza Baran Arıkan), Enver Cenk Şahin, Barış Dalkıran (Dk. 69 Ömer Görgüc), Berat Altındiş (Dk. 69 Emre Tepegöz), Çağatay Yılmaz (Dk. 76 Eren Tunalı)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Emrehan Özçelik, Kamil İçer (Dk. 56 Kerem Kılıç), Ferhat Görgülü, Tolga Şahin (Dk. 46 Ömer Faruk Yılmaz), Mustafa Acun, Furkan Işıkdemir, Berat Satılmış, Berat Ali Genç, Adem Metin Türk (Dk. 80 Mehmet Can Güngör) Hakan Turan, Osman Bayrak

GOLLER: Dk. 8 Berat Altındiş, Dk. 18, 32 ve 60 Çağatay Yılmaz (Bursaspor) - Dk. 23 Hakan Turan (Arnavutköy Belediyespor)

SARI KARTLAR: Enver Cenk Şahin, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney, Eren Tunalı (Bursaspor) Tolga Şahin, Ferhat Görgülü, Furkan Işıkdemir (Arnavutköy Belediyespor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 35'inci hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Arnavutköy Belediyespor´u 4-1 yendi.

Timsah Arena´da oynanan maça iyi başlayan yeşil beyazlılar, ilk golü 8´inci dakikada Berat Altındiş ile buldu. Bursaspor, 18´inci dakikada Çağatay Yılmaz´ın golüyle skoru 2-0´a getirdi. Bu golden 5 dakika sonra mücadelenin 23´üncü dakikasında Hakan Turan´ın uzaktan şutuna Canberk Yurdakul müdahale edemedi ve top ağlara gitti: 2-1. Maçın 32´nci dakikasında Berat Altındiş´in pasında topla buluşan Çağatay Yılmaz, boş kaleye topu yuvarladı ve farkı yeniden ikiye çıkarttı: 3-1. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Bursaspor, ikinci yarıda da etkili performans ortaya koydu. Maçın 60´ncı dakikasında Çağatay Yılmaz takımının 4´üncü, kendisinin de 3´üncü golüne imza attı: 4-1.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-04-30 17:37:13



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