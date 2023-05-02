Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada



BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumrukla saldıran tarafları, çağırılan polis ekipleri güçlükle çağırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kavga, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl BURSA/(DHA)

2023-05-02 11:54:31



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