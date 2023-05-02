Bursa´da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği kazanın nedeni, `sürücü hatası´



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)ÇANAKKALE´den geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa´nın İnegöl ilçesinde devrilmesi sonucu şoför ile 1 öğrencinin öldüğü kazanın bilirkişi raporu çıktı. Raporda, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği belirtildi.

Kaza, pazar gecesi BursaAnkara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale gezisinden dönen, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri ve öğretmenlerini taşıyan Kemal Arslan (59) yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, sürücünün ani fren yapması sonucu kontrolden çıktı. İçerisinde 47 yolcu bulunan otobüs, yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada sürücüsü Kemal Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik (12) hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaralılardan 18'i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılara ise kaza yerinde ayakta müdahale edildi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi, kaza yerinde ve otobüste incelemede bulundu. Rapora göre, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-02 13:50:18



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