BUÜ´de Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Haydar Aliyev´in doğumunun 100'üncü yılı konuşuldu

Esra TÜRKERSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)ESKİ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Bursa Uludağ Üniversitesi´nde (BUÜ) düzenlenen `Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Haydar Aliyev´in doğumunun 100. Yılı Kongresi´ ile anıldı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Üç gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Teknofest´e katıldı. Orada Haydar Aliyev´in sözlerini tekrarladı. `İki devlet, bir millet ve tek yumruk´ dedi. Artık bu durumu böyle görüyoruz ve böyle devam ettireceğiz. Bu kardeşliği en yakın zamanda Ermenistan ile yapılan savaşta gördük ve her zaman da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de Türkiye'nin yanındayız. Her bir uluslararası meselede beraberiz" dedi.

BUÜ, `Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Haydar Aliyev´in doğumunun 100. Yılı Kongresi´ne ev sahipliği yaptı. `Tek Millet İki Devlet´ ana başlığında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen kongreye, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Başkanı Hasan Hasanov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi Zade, 2´nci Karabağ Savaşı gazisi Yüzbaşı Vasif Dilaverzade, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve idari personel katıldı.

`DÜNYA DEĞİŞTİ AMA ALİYEV HİÇ DEĞİŞMEDİ´

Aynı zamanda eski Azerbaycan Başbakanı olan Hasan Hasanov, programın açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in hayatı hakkında görüşlerini aktardı. Aliyev´in 3 farklı döneminden bahseden Hasanov, "Onun birinci devrinde de yardımcısı oldum, üçüncü devrinde de yardımcısı oldum. Moskova´da çalışırken de alakadar oldum. Size diyebilirim ki bu devirlerde değişmeyen tek bir şey vardı; O´nun değişmemesi. Zaman değişiyordu, hakimiyet değişiyordu, dünya değişiyordu. Aliyev değişmiyordu. Moskova´da Gorbaçov ile tek başına mücadele ediyordu. Tüm etrafı Ermenistan taraftarlarıyla çevriliydi. En büyük cesaretle, akılla ve en uygun şekilde meselelere yaklaşıyordu. Neticede halk onu Milli Önder olarak adlandırdı ve bu şekilde değerlendirdi. Onun esas politikası, büyük ülkelere tabi olmak değildi. O, bütün meselelerde tek bir şey düşünürdü, bu mesele halkıma ne kazandırır? Her meselede bu konuyu düşünürdü" diye konuştu.

`TÜRKİYE HER ZAMAN KARDEŞİNİN YANINDA OLDU´

Türk devletlerinin tarih boyunca birbiri ile savaştığını söyleyen Hasanov, "Nihayet 20´nci asırda anladılar ki bu boşunadır. Çünkü o asırda Türkiye Cumhuriyeti´nden başka Türk halkının devleti kalmadı. Diğerleri Rusya´nın eyaleti oldu ve bu halkların tek ümidi Türkiye olmuştu. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde yanında ilk olarak Türkiye yer aldı. Bakü, Ermenilerin elindeydi. Onu azat etmeye yardım eden Türkiye oldu. Nitekim o zamanki Azerbaycan ordusunun oluşturulmasında da Türkiye büyük yardımlarda bulundu. İlk Başbakanı Neriman Nerimanov´un ilk müracaatı Atatürk´e oldu. Atatürk, O´na `gardaş´ dedi, O da Atatürk´e `gardaş´ dedi. 1989 yılında başlayan hareketler sonucunda 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığa doğru gitti. O zamanlarda da bugün de yanımızda her zaman Türkiye yer aldı. Türklerin bize sevgisine her zaman yakından şahit olduk. Telefon, televizyon kanalları, havayolları hep Türkiye sayesinde dünyaya açılabildi. Son olarak Karabağ´da da aynı durum meydana çıktı. Burası için bir savaşa girme ihtimali olduğunda Azerbaycan, Rusya´nın hangi tarafta duracağını kestiremiyordu. Ancak ne zamanki Recep Tayyip Erdoğan, `Gardaş, yanındayım´ dedi. Rusya o zaman tarafsız kaldı. Zaferin en önemli faktörlerinden birisi bu önemli çıkıştır. Şimdi yeni bir tarih yazıyoruz. Nihayet 2021 yılında Türki Cumhuriyetlerin devlet başkanları, Türk Devlet Teşkilatlarını oluşturdu. Orada alınan kararları iyi incelemenizi rica ediyorum. Kararların ana teması, birlik ve beraberlik vurgusudur. Azerbaycan halkı, son gelişmeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev´e minnettardır" ifadelerini kullandı.

`HAYDAR ALİYEV, ŞİMDİKİ İLİŞKİLERİN SEVİYESİNDEN ÇOK MEMNUN KALIRDI´

Törende konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva ise Haydar Aliyev´in iktidara gelmesinin ardından Türk devletleriyle ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını vurguladı. Aliyev´in ilk resmi ziyaretini Türkiye´ye yaptığına işaret eden Mustafayeva, "Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra Türk dünyası, Türk devletleriyle olan ilişkilerde artık farklı gelişmeye başladı. Bizim dış politikamızın en önemli istikametlerinden birine dönüştü. Türkiye ile olan ilişkilerde dönüm yaşandı. Cumhurbaşkanı olmadan önce Haydar Aliyev, Nahçıvan'da yüksek meclisin başkanı seçildiğinde, onun ve onun teşebbüsü ile Azerbaycan toprakları, Nahçıvan´dan Aras Nehri üzerinden atılan Umut Köprüsü'yle Türkiye'ye bağlandı. Ve 94´üncü yılda Haydar Aliyev cumhurbaşkanı seçildikten sonra, ilk resmi ziyaretini Türkiye yaparken, her zaman Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere, bu ilişkilerin önemine, kardeşliğe, yakınlığımıza dokunurdu. Her zaman bunu vurgulardı ki 70 yıl sürecinde, birbirimizden kopuk kalsak da milletlerimiz arasındaki o bağlar hiçbir zaman kopmadı. Yürekler her zaman bağlı oldu ve bu da gelecekte ülkelerimiz arasında yeni yeni köprülerin savunmasına yol açtı. Şimdi bu çağdaş Azerbaycan'ımızın, modern Azerbaycan'ımızın ve Türkiye arasındaki ilişkilerin o zamanki mimarlarından olan Haydar Aliyev, herhalde şimdiki ilişkilerin seviyesinden çok memnun kalmış olurdu" dedi.

`İKİ DEVLET, BİR MİLLET VE TEK YUMRUK´

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev´in İstanbul´daki Teknofest açılış töreninde yaptığı konuşmayı hatırlatan Nermina Mustafayeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dostuz, kardeşiz ve en önemlisi müttefikiz. Bu da bizim Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hem kardeşlik ilişkilerinden, hem onların yürüttüğü politikalardan ileri gelen bir kardeşliktir. Üç gün önce bizim Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Türkiye´ye ziyarette bulundu ve Teknofest açılışına katılırken, yine de Haydar Aliyev'in sözlerini tekrarladı. `İki devlet, bir millet ve ilave etti, bir yumruk´ Artık bunu böyle görüyoruz, böyle devam edeceğiz ve bu kardeşliği, bu desteği biz en çok, en bariz, en açık şekilde Azerbaycan'ın 2020´de Ermenistan'la yürüttüğü vatan savaşında gördük. O destek, Türkiye'nin hem millet olarak hem iktidar olarak yanımızda durması bizim için çok çok önemliydi. Ve her zaman da cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz de Türkiye'nin yanındayız. Her bir uluslararası meselede beraberiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

