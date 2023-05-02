DP'li Uysal: Sizin vazifeniz darbeleri engellemek, seçimi mi iptal edeceksiniz



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, '14 Mayıs, siyasi bir darbe girişimidir' sözlerine tepki göstererek, "Sizin vazifeniz darbeleri engellemek, ne yapacaksınız, seçimi mi iptal edeceksiniz? Anadolu'da güzel bir söz var, 'Takke düştü, kel göründü' deriz. Bunların niyetinin ne olduğunu görüyoruz" dedi.

Bursa´nın Orhangazi ilçesine gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP İlçe Başkanı Baki Bekar ve partililer tarafından karşılandı. Partisinin ilçe teşkilat binasının ardından esnafı ziyaret eden Uysal'a, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Vural Çetin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yakup Yıldırım, DEVA Partisi İlçe Başkanı Ali Osman Dönmez, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Yılmaz İmenç ve İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Kaya da eşlik etti. Ziyaretleri sonrası Millet İttifakı'nın Orhangazi Seçim İrtibat Bürosu önünde toplanan ilçelilere hitap eden Uysal, 14 Mayıs'ta yapılacak 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir dönemi başlatmak mecburiyetindeyiz. 2023 hedefleri vardı, konuşanı duyuyor musunuz? Sadece küçük bir erteleme yapmışlar 2071'e haberiniz olsun. Küçük bir hedefte oynama olmuş. 2023-2071 ne yapıyor? 48 sene mi yapıyor?" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki gösteren Uysal, "Bir İçişleri Bakanı var. Biz iyi kötü biraz tanırız. Çıkmış, diyor ki; '14 Mayıs 2023 seçimleri, bir darbe girişimidir'. Sizin vazifeniz darbeleri engellemek, ne yapacaksınız? Seçimi mi iptal edeceksiniz? Anadolu'da güzel bir söz var, 'Takke düştü, kel göründü' deriz. Bunların niyetinin ne olduğunu görüyoruz. Demokrasi falan hak getire. Zaten onlar için demokrasi, hukuk lehlerine işliyorsa kabulleri" dedi.

'BAKMAYIN SİZ AFİLİ LAFLARA'

Uysal, 6 Şubat depremleri üzerinden hükümeti eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir adil düzen olsa, depremin ortasında Kızılay'ın çadır satan başkanını orada tutar mısınız? Utanma, sıkılmaları bile yok. Bakmayın siz o afili laflara, uçuyoruz, kaçıyoruz diyerek. Bu memlekette hepimiz akıl sahibi insanlarız. Ülkenin lehine yapılan hiçbir hizmeti de yok saymayız. Ama şunu soruyoruz tabi; Demirel'in, Özal'ın yaptığından neredeyse bedava geçerken, niçin bu yapılanlarda vatandaşımız soyuluyor? Buna itiraz ediyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-05-02 16:35:46



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