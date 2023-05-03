Hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü Salih Akkaş (63), yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Salih Akkaş yönetimindeki 42 AKS 345 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş inerken iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyon 50 metre sürüklenerek şarampole devrilirken, sürücü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-03 17:19:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.