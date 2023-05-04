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Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)


KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serkan İnce (20) ve Barış Üngör'ün (20) hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Yerlikaya'nın (19) ağır yaralandığı kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serhat Yerlikaya'nın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, önündeki otomobile çarptığı, ardından oto yıkama servisine doğru savrulduğu görüldü. Öte yandan durumu ağır olan Yerlikaya'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-04 10:54:03

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