Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi (2)



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer´i silah kabzasıyla darbederek yaralayan hasta yakını K.S. (38) ile E.S. (40) kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

2 Mayıs´ta saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana gelen saldırı anı, bir AVM´nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Prof. Dr. Murat Biçer´in bir kişi ile tartıştığı ve aralarında arbede çıktığı görüldü. O sırada çevredeki bir kafeden koşarak çıkan diğer şüpheli, belinden çıkardığı tabancasını önce Biçer´e doğrulttu. Taraflar arasında çıkan arbedede, Prof. Dr. Murat Biçer, tabancanın kabzasıyla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle, saldırganların elinden kurtulan Biçer, bir kafeye sığınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (DHA)Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-05-04 12:07:31



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