Bakan Varank mutfağa girdi, cantık ile süt helvası yaptı



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa´ya özgü tatları pişirmek için mutfağa girdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mutfak Akademi´yi ziyareti sırasında aşçı önlüğü giyen Varank, cantık hamuru açıp, süt helvası yaptı.

AK Parti Bursa 2´nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 Mayıs´ta Bursa´da BTSO Mutfak Akademi´yi ziyaret etti. Daha önce, "Artık en sevdiğim pide, cantıktır" diyen Bakan Varank, aşçı önlüğünü takıp, üretim tezgahına geçerek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında tescillenerek coğrafi işaret alan Bursa cantığı hamuru açtı. Bakan Varank, kürekle cantıkları fırına gönderdi ve daha sonra da pişenleri ünlü şef Ömür Akkor´a ikram etti. Varank, şehrin geleneksel tatlarından coğrafi işaretli süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi. Bakan Varank´a Ömür Şef yardımcı olurken, akademi öğrencileri, bakanın yaptığı cantık ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.

MUTFAK AKADEMİ YENİLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´na bağlı Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi´de, girişimcilerin, gençlerin ve kadınların yiyecek ve içecek sektöründe meslek sahibi olmaları hedefleniyor.

Mutfak Akademi´de servis, oditoryum ve barista eğitim alanları ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları olmak üzere 5 yeni eğitim alanı oluşturuldu. Akademide; aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor. BTSO Mutfak Akademi´de eğitimlere katılan kursiyerler, uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 BURSA&DOUBLE F Restoran´da çalışarak uygulamalı olarak eğitimlerini pekiştiriyor.

`BU LEZZETLERİ DAHA ÇOK TANITACAĞIZ'

BEBKA desteğiyle BTSO Mutfak Akademi´nin yenilendiğine dikkat çeken Bakan Varank, "Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde kendilerini sektörde bir adım öne götürecek eğitimleri alabilecek, kendilerini yetiştirecekler" dedi.

Varank, BTSO Mutfak Akademi´nin staj ve iş eşleştirmeleri ile bursiyerlerin iş bulmasını kolaylaştırdığına da dikkat çekerek, "Kültürüne baktığımızda, tarihsel zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. Bursa da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bir Bursalı olarak bu lezzetleri de bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha çok tanıtacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-05-04 13:12:09



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