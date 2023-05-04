İnternetten satışa çıkardığı otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

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Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mertcan Çeri (23) yaşamını yitirdi. Çeri´nin, kazadan 4 gün önce otomobilini internet üzerinden satışa çıkardığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik´ten Orhangazi yönüne giden Mertcan Çeri idaresindeki 43 YC 767 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda karşı yönden gelen A.B. (35) idaresindeki 54 AGD 314 plakalı TIR´a yandan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Mertcan Çeri´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeri´nin cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü A.B. gözaltına alındı.

Mertcan Çeri´nin, askerden yeni geldiği ve kaza yaptığı otomobilini 30 Mayıs´ta bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Mertcan Çeri, bugün ikindide Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa Mahallesi´nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

2023-05-04 14:19:06



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