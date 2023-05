Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi (3)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer´in, hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedilmesi, Türk Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri ve sağlık çalışanları, 'Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Grup adına konuşan Türk Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Bilal Atik, "İnsanlıktan çıkmış zorbaların, histerik bir halde sağlık çalışanlarının canına kastettiği vahşeti yaşıyoruz. Bu tür olaylardan biri de Bursa´mızda yaşanmış, üniversitemizde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, emek harcayarak iyileştirmek için tedavi ettiği, fakat vefat eden bir hastanın yakını tarafından silahın kabzasıyla darbedilmiştir. Hasta yakını tarafından darbedilen, başına aldığı darbe sonucu dikiş atılarak tedavisi yapılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu olay sağlıkta şiddetin ne korkunç bir hale geldiğinin en açık göstergesidir" dedi.

`ŞİDDET UYGULAYANLARA ÜCRETLİ SAĞLIK HİZMETİ VERİLSİN´

Sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissetmedikleri, can güvenliklerinden endişeli bir halde çalıştıklarında verimli hizmet üretemeyeceklerini vurgulayan Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Bu olumlu olmakla birlikte, bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Sıfır toleranslı alan uygulaması dışında, şiddet uygulayanlara acil haller dışında kamu sağlık hizmetlerinin belirli bir süre ücretli verilmesi gibi önlemler acilen hayata geçmelidir. Aksi takdirde ne yazık ki şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken, kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır."

`BURSA, SAĞLIK ÇALIŞANINA SAYGININ BAŞKENTİDİR´

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse de saldırıyı kınayarak, Prof. Dr. Murat Biçer'e geçmiş olsun temennisinde bulundu. Köse, "Sağlık çalışanları her hastaya, kendi annesi, babası, kardeşi gibi bakıyor, ilgileniyor ama tıbbın yapabileceği, çalışanların yapabilecekleri de belli bir yerde. İstemediğimiz sonuçlar olduğu zaman sanki kusur bizdeymiş, yanlış bizdeymiş gibi iş ve işlemler gerçekleşiyor. Baskı, tehdit, mobbing buna benzer şeyler gerçekleştiği gibi Bursa'mızda gerçekleşen ki bu Bursa'da gerçekleşmiş olması da ayrı bir garabet çünkü sağlıkçıya sevginin, sağlık çalışanına saygının başkentidir Bursa. Bursa gibi bir ilde dahi bu şiddetin gerçekleşiyor olması, memnuniyetin en fazla olduğu illerden bir tanesinde bunun gerçekleşiyor olması bizi ziyadesiyle üzüyor" diye konuştu.

`BİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ´

Sağlıkta şiddetin kınanarak geçiştirilecek, basın açıklamalarıyla ötelenecek bir konu olmadığını söyleyen Köse, "Sağlıkta şiddet uygulayan insanlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Burada hizmet üretecek insanlar olmazsa, can güvenliği ve huzur içerisinde çalışacak sağlık çalışanlarını bulamazlarsa yarın sizin anneniz, babanız, kardeşinizin de ihtiyacı olduğu zaman bir saniyenin çok kıymetli olduğu anlarda hizmet edecek, can verecek sağlık çalışanlarını bulamayabilirsiniz. O yüzden umutlarımızı tüketmeyin. Dünkü magandaya rağmen, buna benzer iş ve işlemler gerçekleştirenlere rağmen de biz inandığımız şekliyle, inandığımız bir ortamda sağlık hizmeti üretmeye, çalışmaya, onların yakınlarına dahi hizmet etmeye, can vermeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-04 15:16:30



