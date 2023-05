Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı hep birlikte inşa edeceğiz

Semih ŞAHİN-Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nice Togg gibi projeleri, TCG Anadolu gibi projeleri ancak bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Bugüne kadar, 21 bir yıldır bunu ispat etti mi? Bu ülkeye görülmemiş hizmetleri kazandırdı mı? İş bilenin, kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkeyi teröristlere peşkeş çektirmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı´nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti Bursa 2´nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Adnan Menderes Meydanı'ndaki nokta mitinginde Bakan Varank'a, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve partililer eşlik etti. Burada toplananlara seslenen Bakan Varank, ilçeye Togg ile geldiğini hatırlatarak, "Bakın şunu açık söyleyeyim. Zaman zaman Togg´u kıskanıyorum. Onun havası bizden fazla. Ona gösterilen ilgi bizden fazla. Ama biz biliyoruz ki Togg´a gösterilen ilgi bir otomobile gösterilen ilgi değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının başka bir nişanesi. Türkiye olarak bir olursak, beraber olursak, hep birlikte ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasıyla olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz diyoruz. İşte Togg´u yaptık mı? TCG Anadolu denizlerde mi? İmece uydusu uzayda mı? İşte değerli kardeşlerim, bu başarılar sizlerin desteği sayesinde. Sizler bizim yanımızda durduğunuz için, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuz için oluyor. Biz bu ülkede hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduk. Ama biz bu mücadelenin içerisinde olurken, birileri hep bizim karşımızda durdu. Her işimizi kötüledi. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştı. Sadece şu Togg projesi bile Türkiye'de siyasetin nasıl yürüdüğünü göstermesi bakımından yeterli. Hatırlıyor musunuz? Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dediğimizde bize neler dediklerini hatırlıyor musunuz? `Yapamazsınız´ dediler mi? Fabrikanın temelini attık. `Bu fabrika bitmez´ dediler mi? Fabrikayı bitirdik. `Bunun için de üretim bantları yok´ dediler mi? `Bunu İtalya'dan getiriyorsunuz´ dediler mi? Bunlar o kadar cahil ki Gemlik´i İtalya'da zannediyorlar İtalya'da. Ama Gemlik Bursa'da, burada. Ve inşallah biz bu otomobilleri nasıl yollara çıkardık, yurtdışına da ihraç edeceğiz. Biz yapmanın derdindeyiz. Birileri yıkmanın derdinde. Hangi işe başladıysak karşı çıktılar. Eğer biz onların aklına uysaydık bir şehir hastanemiz olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Türkiye'nin otomobili olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Osmangazi Köprüsü olur muydu? Biz onlar ne derse desin, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'ULUDAĞ GİBİ CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA DURMAMIZ LAZIM´

14 Mayıs seçimlerinde partisine destek isteyen Varank, "Bu şehre, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bunun yolu nereden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. 14 Mayıs'ta bizim sağlam durmamız lazım. Uludağ gibi Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmamız lazım. Onun için ben sizlerden bir söz istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Kaptan Köşkü'ne oturtmaya var mıyız? Ama sadece cumhurbaşkanlığı yetmez. Bizim mecliste de güçlü bir şekilde bulunmamız gerekiyor. Onun için bir söz de meclis için istiyorum. Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla meclise getirmeye var mısınız?" diye konuştu.

`İKTİDARA GELMEK İÇİN KİRLİ PAZARLIKLAR YAPIYORLAR´

6´lı masayı eleştiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız bu ülke geçmişte koalisyonlardan çok çekti. Kirli pazarlıklardan çok çekti. Hatırlayın nasıldı? Sana iki bakanlık vereyim, milletvekillerini transfer edeyim, hükümeti kuralım diye hep kirli pazarlıklar yapıldı. Bir yıllık, yedi aylık, bir buçuk yıllık hükümetlerle bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar. Ben size sorarım. Geldim koltuğa oturdun. Öğrendin, iş yapmaya başladın. Zaten bir sene geçti. O hükümetlerden hayır çıkar mı? Ama bugün ne diyorlar? Biz tekrar bu pazarlıklarla koalisyon kuracağız, ülkeyi yöneteceğiz diyorlar. Bundan hayır çıkar mı? Bakınız o iktidara gelmek için öyle kirli pazarlıklar yapıyorlar ki artık sadece kendi aralarında değil, Türkiye'ye düşman ne kadar terör örgütü varsa onlarla pazarlık da yapıyorlar. Çünkü o iktidara gelmek için yanıp tutuşuyorlar. Kandil´deki PKK'nın sözde liderleri her gün kimin aleyhine konuşuyor? Cumhurbaşkanımızın aleyhine konuşuyor mu? Ne diyorlar, `Biz geleceğiz 14 Mayıs'ta teröristleri hapishaneden çıkaracağız diyorlar mı? Kime güvenip söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar değil mi? FETÖ'cüler her gün tweet atıyor. `Biz geri geleceğiz. KYK'lıları tekrar askere, polise yerleştireceğiz´ diyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Ama bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz bu aziz vatanı teröristlere bırakır mı? Meydanı bu teröristlere bırakmamamız lazım. Onun için de çok çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. 14 Mayıs'a kadar sandıkları nasıl patlatırız bunun için gayret göstermemiz lazım."

`BUNDAN SONRA TATLI, MUSTAFAKEMALPAŞA TATLISIDIR´

14 Mayıs seçimlerinin ardından, Bursa´yı mecliste temsil edeceğini söyleyen Bakan Varank, "Bakınız eğer siz onay verirseniz, siz destek verirseniz biz bu dönemde Büyük Millet Meclisi'nde sizleri temsil edeceğiz. Mustafakemalpaşa'nın hangi derdi varsa, hangi isteği varsa onun hesabına bizden soracaksınız. Bakınız, zaman zaman yerel siyasette, farklı cümleler kurulur. Ama ben size şunun garantisini veriyorum. Bundan sonra Mustafakemalpaşa'nın bir vekili yok. Bir bakanı var bakanı. Burada arkadaşlarımız bizden ne talep ederse onu yerine getirmek için varız. Biz size hizmet etmek için sevdalıyız. Biz size hizmet etmek için yanıp tutuşuyoruz. Ama inşallah sizlerin desteğiyle bunu başaracağız. Aday tanıtım toplantısında ben demiştim ki bundan sonra Bursa'ya geldik biz bir Bursalıyız. Döner kavşağın adı babadır dedik. Heykel´e gitmeyeceğiz, Heykel´e çıkacağız dedik. Bundan sonra pide bizim için cantıktır dedik. Ama bir şeyi saymadık. Bundan sonra tatlı da bizim için Mustafakemalpaşa tatlısıdır" ifadelerini kullandı. `TÜRKİYE YÜZYILI´NI İNŞA EDECEĞİZ´

Bakan Varank, hükümetlerinin 21 yıllık iktidar sürecine dikkat çekerek, "Nice Togg gibi projeleri, TCG Anadolu gibi projeleri ancak bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Bugüne kadar 21 yıldır bunu ispat etti mi? Bu ülkeye görülmemiş hizmetleri kazandırdı mı? İş bilenin, kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkeyi teröristlere peşkeş çektirmeyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı´nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Mustafakemal Semih ŞAHİN-Gökhan ÖZHAN

