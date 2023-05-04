Devriye atarken motosikletiyle aniden yola çıkan minibüse çarpan polis, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde devriye görevi yaparken motosikletiyle caddeye çıkan minibüse çarpan polis memuru Rıdvan S. (39), yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis memuru Rıdvan S.´nin kullandığı motosiklet, ara sokaktan aniden yola çıkan Raif Ünlü (60) yönetimindeki 16 PR 989 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, motosikletten düşen Rıdvan S., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Rıdvan S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıdvan S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsünün ifadesine başvurdu. (DHA) DHA-Bölge Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-04 17:59:27
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