Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi (4)



PROF. DR. BİÇER, YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Prof. Dr. Murat Biçer, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık bir yıl önce yüksek riskli, sistemik lupus eritematozus nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmiş diyaliz hastasını, iki kalp kapakçığında yetmezlik ve koroner arter hastalığı nedeni ile ameliyat ettim. Bu hastanın yakınları tarafından 02.05.2023 tarihinde saldırıya uğradım. Kalp ameliyatları veya diğer cerrahi girişimler her zaman ölüm dahil birçok riskleri taşımaktadır. Ek hastalıkları olan hastalar için bu risk daha fazladır. Hasta yakınlarının hastanın ölümü ve farklı diğer komplikasyonlarından dolayı yaşadığı psikolojik travmalar dahi bu tür şiddetin mazereti olamaz. Bu saldırı nedeni ile üzgün olmakla beraber bundan sonra da hastalarımı sağlıklarına kavuşturmak için insana ve tıp mesleğine olan saygım nedeni ile tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için gerekli kanunların düzenlenmesini, uygulanmasını ve tüm sivil kuruluşlarının kamu vicdanıyla hareket etmesini umuyorum. Bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen başta meslektaşlarım, öğrencilerim, hasta yakınları, Tabipler Odası, Hekimsen ve diğer sağlık sendikalarına teşekkür ederim." (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-04 20:30:01



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