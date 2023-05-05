45 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA'da, hakkında kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olan T.K. (38), Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT) takibiyle yakalandı. 28 ayrı suç kaydı tespit edilen T.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında, dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.´yi takibe alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Şantaj', 'Borçlunun ödeme şartını ihlali', 'Basit yaralama', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Muhafaza görevini kötüye kullanma', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 28 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen T.K.´nin, dün Nilüfer ilçesindeki evine geleceği belirlendi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-05-05 11:41:47



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