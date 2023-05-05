2 kilometre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermiyle öldü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-05-05 13:58:31
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