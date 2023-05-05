2 kilometre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermiyle öldü (2)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-05-05 13:58:31



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