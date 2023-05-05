Bakan Varank: O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız (2)



`BU ÜLKEDEN NİCE SELÇUK BAYRAKTARLAR, AZİZ SANCARLAR ÇIKACAK´

AK Parti'den Bursa milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki programının ardından Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde seçim ofisi açılışına katıldı. Seçim otobüsünden kendisini bekleyenlere hitap eden Varank, 14 Mayıs seçimleri için destek isteyerek, "İnşallah biz beraber olursak, bir olursak, burada Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Makedon'u, Boşnak'ı her bir vatandaşımız, her bir kardeşimiz ay yıldızlı al bayrağın sevdasında olursa evvelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Bakınız, inanıyorum demiyorum, gayet iyi biliyoruz. Neden biliyor musunuz? Bizim yetişen gençlerimiz o kadar kaliteli ki şu anda dünyanın konuştuğu SİHA'ları, İHA'ları yapan şirketin yaş ortalaması kaç biliyor musunuz, 28. 28 yaşında gençler dünyadan ses getiriyor. Onun için biz gençlerin önüne örnekler koyuyoruz. Diyoruz ki, Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık ama bizim gençlerimiz hidrojenle çalışan otomobil yapacak. Biz uzaya İMECE uydusunu yolladık ama bizim gençlerimiz insanlı uzay mekiklerini uzaya yollayacak. Bu ülkeden daha nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Onun için evlatlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah en güzel neticeyle yolumuza son sürat devam edeceğiz" dedi.

`HAZMEDEMEYENLERE ULUDAĞ SODASI İÇİN DİYECEĞİZ´

Seçim ofisinin açılışını gerçekleştirirken de konuşmasını sürdüren Varank, "Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs'a kadar da Allah'ın izniyle durmayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği emekleri ve gayreti, 21 yıldır verdiği mücadeleyi yere düşürmeyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı´nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı´nda çok daha müreffeh, çok daha aydınlık, çok daha başarılı bir Bursa'yı hep beraber yaşayacağız. Ben sizin yeni Bursalı arkadaşınızım. Buraya geldik, Bursalı olmak için elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Döner kavşağın ismini öğrendik, 'Baba' dedik. 'Heykel'e gitmeyeceğiz' dedik, 'Çıkacağız' dedik. 'Bizim için pide cantıktır' dedik. 'Tatlı Mustafakemalpaşa tatlısıdır' dedik. Ama şu başarıları hazmedemeyen çok büyük bir kesim var. Şu başarılardan rahatsız olan, Türkiye'nin daha da ileri gitmesinden, milli savunmada büyük başarılar elde etmesinden rahatsız olan bir kesim var. Onlara da ne diyeceğiz? 'Uludağ sodası için' diyeceğiz. İnşallah onlar Uludağ sodasını içince hazmedecekler. Ama biz başka bir Türkiye için yola çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-05 21:15:28



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