2 kilometre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermiyle öldü (3)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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TUTUKLANDI

Bursa'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ali Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-05-05 23:15:29



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