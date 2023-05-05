Kızının saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda müdür yardımcısını vurdu: Tutuklandı (2)

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SAVCI İTİRAZ ETTİ; TUTUKLANDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.´nin (4), öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia ederek okulun müdür yardımcısı İsmail Küçük´ü tabanca ile bacağından yaralayan Ferdi Yaprak, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Ferdi Yaprak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-05-05 23:36:11



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