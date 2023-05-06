Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın makam aracı Togg, bu kez asker uğurlamasında konvoy başı oldu. Bakan Varank´ın talimatıyla, Bursa´nın İnegöl ilçesine gönderilen Kapadokya rengi Togg, askere gidecek olan Kadir Bacak (20) tarafından kullanıldı.
Teslimatları devam eden Türkiye´nin otomobili Togg´un T10X modeli, Bursa´da ilgi görmeye devam ediyor. AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin İnegöl ilçesinde düzenlediği Bursa Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde, bir istekle karşılaştı. Aslen Kahramanmaraşlı olan ve İnegöl´de yaşayan Kadir Bacak, yakın bir zamanda vatani görevini yapacağını söyleyerek, Bakan Varank´tan Togg´un asker uğurlamasında kullanılmasını rica etti. Bacak´ın isteğini geri çevirmeyen Varank, Kapadokya rengi Togg´u, dün İnegöl´e gönderdi. Kadir Bacak, üzerinde Türk bayrağı olan Togg´un direksiyonuna, omuzundaki asker şalı ile geçti. İlçede tur atan gence, akrabaları ve arkadaşları da eşlik etti. Uğurlamada, konvoy başı olan Togg, ilçede yoğun ilgi gördü.
Tokat´ta vatani görevini yapacak olan Kadir Bacak, "Bursa Gençlik Merkezi açılışında bakanımızdan Togg´u talep etmiştik. Bakanımız da bizi kırmadı. Hem Bakanımıza hem de desteği ve katkıları için İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban´a teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-06 11:55:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.