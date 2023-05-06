Ümit Özdağ´dan Bursa´da esnaf ziyareti

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa´nın Gemlik ilçesinde partisinin tanıtım standını ve esnafı ziyaret etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gemlik İskele Meydanı´ndaki tanıtım standını ve esnafı ziyaret etmek üzere ilçeye geldi. Esnafı ziyaret eden Özdağ, yolda karşılaştığı kişilerle de sohbet etti. Bir kadın, Özdağ´a, AK Parti´ye oy vereceğini söyledi. Özdağ ise "Suriyelilerin 6 çocuğu var. Ülken işgal ediliyor, biliyorsun. Kime veriyorsun oyunu? O zaman işgal edilsin diye veriyorsun. AK Parti´ye oyunu verdiğin sürece bu devam edecek. Sen de bunu çekeceksin" dedi. Özdağ, `Neyse boş ver´ diyerek gitmeye çalışan kadına, "Dur konuşacağız, konuyu sen açtın. 151 milyar dolar para harcadılar. Sen şuradan aspirin almaya git, 49 lira aspirin. 3 lira eksik olsa alamazsın. Suriyeli geliyor, bedava alıyor. Parasını sen veriyorsun. Peki bunu kim yapıyor, hükümet yapıyor. Bunu kim yapıyor, AK Parti yapıyor. Sen de AK Parti´ye oyunu veriyorsan, bunun olmasını istiyorsun. Zafer Partisi´ne oy ver, biz yollayalım" dedi. Özdağ´a, kadın, `Bir şekilde yollayın da nasıl yollarsanız yollayın´ diye yanıt verdi. Özdağ, yine yolda gördüğü bir vatandaştan da Suriyelileri ülkelerine göndereceğini söyleyerek, oy sözü aldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2023-05-06 15:45:23
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