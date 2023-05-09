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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl içesinde, TIR'ın kamyonet ile hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Ömer Öztaş (58) yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı TIR, önce yol kenarında duran Özcan Ilgar (22) idaresindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete, ardından Musa Mengüverdi'nin (38) kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada kamyonetteki Ufukcan Ilgar (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ilgar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-09 12:00:17



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