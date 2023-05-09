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Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

DHA

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi. Kulise de geçen Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.
AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi. 4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti. Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi. Varank, yağmurlu havaya rağmen tiyatroyu dolduran seyirciler ile de fotoğraf çektirdi. Varank'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-05-09 12:34:11

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