Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü (2)

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YIKILMA ANI KAMERADA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın yıkımı yapılırken çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yıkılmadan hemen önce 2 kişinin durumu fark edip kaçtıkları ve saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtuldukları görüldü. (DHA)

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-09 17:32:45



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