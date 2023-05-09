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Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

DHA

Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)


`BU TAKIMI EN İYİ OYNATAN KAPTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN´
Seçim çalışmalarını Bursa´nın ilçelerinde sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası´nda, sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. Varank, daha sonra İnegöl Atatürk Anıtı Meydanı´nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. 14 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek isteyen Varank, "Takımın kaptanı belli. Bu takımı en iyi oynatan kaptan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta, Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacağız Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle. Ama onun takım arkadaşlarını da desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarını desteklememiz lazım. Onu yalnız bırakmamamız lazım" dedi.
`İTALYAN, BİZ YAPMADIK TÜRKLER YAPTI DİYOR, TÜRKLER´
Togg üzerinden muhalefeti eleştiren Varank, meydandaki İtalyanca afişi işaret ederek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin otomobili projesi bu ülkede AK Parti iktidarının hikayesine çok benziyor. Biz bu ülkeye hizmet etmek isterken hep karşımıza birileri dikildi. Birileri bizi engellemeye kalktı. Biz ak dedik onlar kara dedi. Biz doğru dedik onlar yanlış dedi. Biz büyük dedik, onlar küçük dedik. Hep bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Ama biz onlara aldırış etmedik. Çünkü biz ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. Çünkü bizim takım kaptanımız, bu ülkenin değil, dünyanın bir numaralı takım kaptanı. Onun için biz bu kervana Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu bizi engellemeye çalışanlara hiçbir zaman kulak vermedik, aldırış etmedik. Yolumuza devam ettik. Çünkü biz biliyoruz ki onlara kulak verseydik bu ülkede icraat yapmanın yolu yoktur. İş üretmenin yolu yoktur."
'İŞTE TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL PROJESİ'
Türkiye´nin otomobil projesini başlangıcından itibaren eleştirenlere tepki gösteren Bakan Varank, "İşte Türkiye'nin otomobili projesi. Bunu ilk ilan ettiğimizde ne dediler? `Yapamazsınız´ dediler. Araçları tanıttık, ne dediler? `Bunun fabrikası nerede?´ dediler. Fabrikanın temelini attık. Ne dediler? `Bu fabrika bitmez´ dediler. Fabrikanın açılışını yaptık. Ne dediler? `Siz bizi kandırıyorsunuz. Bunun içinde üretim bantları yok´ dediler. Araçlar yollara çıkmaya başladı. Dediler ki, `Bunu kimse almaz´. Tam 177 bin arkadaşımız ön sipariş verdi, bu araçları almak için sıraya girdi. Şimdi ne diyorlar? `Siz aslında bu araçları Türkiye'de üretmiyorsunuz. İtalya'da üretiyorsunuz´ diyorlar. Değerli kardeşlerim, bakınız burada İtalyanca bir afiş var. Ne diyor İtalyan biliyor musunuz? `Biz yapmadık, Türkler yaptı Türkler´. Karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki. Türkiye'den bihaber, Bursa'dan bihaber bir muhalefet var ki. Ne zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar İtalya'da. Ama biz 14 Mayıs'ta onlara Gemlik´in nerede olduğunu öğretecek miyiz? Bursa'yı öğretecek miyiz? Türkiye'yi öğretecek miyiz? 14 Mayıs akşamı öğrenecekler. Ama okuldan tasdiknameyi alıp bu ülkede bir daha siyaset yapamayacaklar. Onları Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne göndermeye var mıyız? İşte bu kadar."
'CUMHURBAŞKANIMIZIN RAKİBİ OLAMAZ´
Varank, Millet İttifakı´nı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzerinden eleştirmeye devam ederek, "Bir de bize alternatif olduklarını iddia edenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir rakibi olmaz ama onlar öyle iddia ediyor. Ama bu karşımızdaki muhalefet, o kadar çok iktidar olmak istiyor ki iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyor ki şu anda kirli pazarlıkların içerisinde. Değerli kardeşlerim eskiden bu ülkede koalisyonlar dönemi vardı. Bir yıllık hükümetleri gördü bu ülke. Ve o iktidarlar döneminde, koalisyonlar döneminde biz çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ve bu ülkede her gün krizlerle boğuştuk. Şimdi bu koalisyon masasının bir ortağı var Meral Akşener. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? `Bu ülkede en müreffeh zamanlar, en mutlu zamanlar koalisyon dönemlerinde yaşandı´. Ya Allah aşkına sen bizle dalga mı geçiyorsun? Biz o anları yaşadık, yaşadık. O krizleri yaşadık. Senin diğer ortağın Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu zamanlarda biz hastaneleri biliyoruz. Bu ülkede krizler yaşanırken ne sıkıntılar çektik o günleri biz hatırlıyoruz. Hatta ve hatta senin İçişleri Bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu terör. Sokaklarda bombalar patlıyordu. Her gün karakollarımıza ateş açılıyordu. Saatlerce karakollarımız bombalanıyordu. Ama bir tane bile helikopter kaldıramıyorduk. İşte sen o zaman İçişleri Bakanlığı yapıyordun. Belki sen çok rahat etmiştin. Sırça Köşkü'nde yaşıyordun. Ama bizim milletimiz terörden çekiyordu. Ama biz geldik, terörü bitirdik hamdolsun. Bu ülkede, şu dağlarda teröristleri artık bitirdik. Biz terörle mücadeleyi artık sınırlarımızın dışına taşıdık. Şu anda biz ülkemizde bekleyip teröristler sınırları geçsin, karakollarımıza mı saldırsın diye beklemiyoruz. Terör neredeyse buluyoruz, imha ediyoruz. İşte karşımızdaki muhalefet diyor ki biz o eski koalisyon dönemlerini getireceğiz, kirli pazarlıklarla hükümeti kuracağız. Ama bunlar iktidar olmayı o kadar istiyorlar ki bu kirli pazarlıkları çok daha ileri boyutlara taşıdılar. Şu anda terör örgütleriyle pazarlıklar yapıyorlar. Bakınız Kandil'deki PKK terör örgütünün sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? `Biz 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerdeki teröristleri dışarı çıkaracağız´ diyorlar. ´14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki o terörist başının tecridini bitireceğiz´ diyorlar. ´14 Mayıs'tan sonra biz özerkliği getireceğiz´ diyorlar. Bunları duydunuz değil mi? Bunlar her gün açıklama yapıyorlar. Peki kime güvenerek bunu yapıyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
`SİZ ZATEN O TERÖRİSTLERLE KUCAK KUCAĞASINIZ´
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik eleştirilerini sürdüren Varank, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki `İktidar bizi teröristlerle kucak kucağa gösteriyor´. Hayır, biz kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten o teröristlerle kucak kucağasınız. Aynı yolda yürüyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Bakınız, teröristler diyor ki ´14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz´. Kılıçdaroğlu ne diyor, ´14 Mayıs'tan sonra Avrupa Birliği'ndeki özerklik şartına koyduğumuz çekinceyi kaldıracağız´. Teröristler diyor ki, ´14 Mayıs'tan sonra terörist arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız´. Kılıçdaroğlu ne diyor? `Eğer Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak istiyorsanız bana oy verin´ diyor değil mi. Hem aynı söylemleri dile getiriyorsun. Aynı yolda yürüyorsun. Bir de bizi suçluyorsun. Ama bizim aziz milletimiz bu kirli pazarlıklara müsaade etmez. Teröristlerin borusunun bu ülkede ötmesine müsaade etmez. Buna müsaade etmezsiniz değil mi? Bu teröristlerin bu ülkenin altına oymasına müsaade etmezsiniz değil mi? Değerli kardeşlerim onun için çok hayati bir seçime gidiyoruz. Çok kritik bir döneme gidiyoruz. 14 Mayıs'ta bu teröristler, terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. Bu ülkede tekrar FETÖ'nün yeşermesine müsaade eder misiniz? Terör örgütlerini bu ülkede tekrar sesleri çıksın diye onlara yol verir misiniz? İşte onun için değerli kardeşlerim, çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'ta bu ülkenin kader seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. Bu seçim ama deme, lakin deme, kafamda soru işaretleri var deme seçimi değil. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Terör örgütlerini ilanihaye tarihi çöplüğüne gönderme seçimi. Bu ülkeye bu hizmetleri kazandıran, ufku olan, vizyonu olan, karada Togg´u yürüten, havada Kızılelma´yı uçuran, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, İmece uydusunu uzaya gönderen lidere oy vermemiz lazım." (DHA)Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-09 20:02:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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