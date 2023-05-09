Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (3)



`KILIÇDAROĞLU´NUN YALANLARINA KANMIŞ BİR VATANDAŞIMIZI İKNA ETSEK KARDIR´

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl´ün ardından Kestel ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçedeki Buluş Meydanı´da kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, 14 Mayıs´a kadar ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir kardeşimizi bile kazansak, aklı karışmış, bu Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kanmış bir tane vatandaşımızı bile ikna etsek o bizim için kardır. Onun için biz bu mücadeleyi 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Her tanıdığımızı arayacağız. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçim, Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde tam bağımsız bir şekilde yoluna devam mı ettireceğiz? Yoksa başka ülkelerin ağzının içine bakan, onların kuyruğuna takılan bir ülke haline mi getireceğiz? Bunun kararını vereceğimiz bir seçim" dedi.

`BİZİM İHA´LARIMIZA, SİHA´LARIMIZA KATİL DİYORLAR´

14 Mayıs´ın Türkiye´nin kader seçimi olduğunu söyleyen Varank, şunları söyledi:

"Şu anda karşımızda bize muhalefet edenler, Türkiye'ye yedili koalisyonu bir alternatif olarak göstermeye çalışanlar, bu ülkenin kaderini yok etmeye çalışıyorlar. Bu ülkenin geleceğini, çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel vatanın altına dinamit koymaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musunuz? `Recep Tayyip Erdoğan, bizi terör örgütleriyle kucak kucağa göstermeye çalışıyor´. Onu biz göstermeye çalışmıyoruz, siz zaten terör örgütleriyle kucak kucağasınız. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Kuzey Irak'ta harekat yapmamız için gerekli olan tezkereye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayır oyu veriyor. Onun için biz sizi kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten berabersiniz, yoldaşsınız. Bu Türkiye'nin altını oymak için beraber hareket ediyorsunuz. Sadece söylemde mi beraberler aziz kardeşlerim? Bakınız biz terörle mücadeleyi kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerle yapıyoruz. İHA'larla yapıyoruz, SİHA'larla yapıyoruz. O SİHA'lar Kandil'de teröristlerin başına bombaları yağdırıyor. Şu anda emin olun kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu lafa gelince ne diyor? `Biz de İHA'ları, SİHA'ları destekliyoruz´ diyor. Ama şu anda milletvekilleri var ya bizim İHA'larımıza SİHA'larımıza ne diyor? `Bunlar katil´ diyor, katil. `Biz bunlarla ilgili gerekli işleri yapacağız´ diyor. Onun için benim aziz milletim, kıymetli hemşehrilerim Türkiye'nin geleceği açısından, bu kader seçiminde, Allah'ın izniyle doğru noktada duracak, Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğine oy verecek. Ve inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte bu seçimden de zaferle çıkacağız."

`İLK TURDA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ´

Millet İttifakı´nın diğer ortaklarını da hedef alan Varank, "Kimse hikaye anlatmasın. Koalisyonları allayıp pullamasın. Bu millet koalisyonların ne olduğunu iyi biliyor. Ama onlar öyle bir koalisyon öneriyorlar ki yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Yedisi karar verecekmiş. Ondan sonra bir tane Cumhurbaşkanı bunu uygulayacakmış. Allah aşkına siz apartmanınızı böyle yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. Bu millet apartmanını yönettirmeye müsaade etmeyeceği yönetimi Türkiye'ye layık görmez. Türkiye aziz milletiyle beraber yürüyen, beraber koşan, onlarla birlikte Türkiye'yi kalkındırmak için yanıp tutuşan liderlere layık. O da kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk turda bu işi bitireceğiz. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin kaptan köşküne oturtacağız." diye konuştu. (DHA)Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNAN

2023-05-09 21:44:39



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