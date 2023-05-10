Servis minibüsünden havaya ateş eden ve polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü, 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA´da servis minibüsünden havaya rastgele ateş eden ve polisin `dur´ ihtarına uymayan alkollü sürücü Rasim S.(33) polis aracına çarparak kaçmaya başladı. 15 kilometrelik takibin ardından yakalanan sürücünün 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilirken, toplam 9 bin 79 TL cezai işlem uygulandı.Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl-Yenişehir Yolu´nda meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan 16 S 6172 plakalı servis minibüsünden rastgele havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, minibüsün ilçe merkezi istikametine seyrettiği bilgisi üzerine güvenlik önlemlerini arttırdı. Kısa süre sonra servis minibüsü ile karşılaşan ekipler, sürücüye `dur´ ihtarında bulunmasına rağmen sonuç alamadı ve sürücü servis minibüsü ile kaçmaya başladı. İlçe merkezinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı, ancak servis minibüsü sürücüsü kendisini durdurmak isteyen polis aracına da çarparak kaçışını sürdürdü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, ilçe merkezine doğru yönelince ilçenin giriş ve çıkışlarına polis barikatı kuruldu. Yolu kapatan ekipler, 15 kilometrelik takibin ardından barikatlara çarpan ve araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Rasim S.'yi, hafif yaralı olarak yakaladı.TOPLAM 9 BİN 79 TL CEZA KESİLDİPolis barikatlarına çarparak kazaya yapan sürücü Rasim S.´nin yapılan alkol testinde 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Rasim S., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen sürücüye, `dur´ ihtarına uymamaktan 951 TL, 'aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten' 4 bin 64 TL, 'alkollü araç kullanmaktan' 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Rasim S.´nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-10 04:21:41



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