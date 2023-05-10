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Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip, dehşet saçan madde bağımlısına 3 kez müebbet istemi

DHA

Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip, dehşet saçan madde bağımlısına 3 kez müebbet istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da tedavi olmak istemediği için tartıştığı babası Hasan (48) ile kız kardeşi Yasemin'i (19) bıçakla ağır yaralayıp, komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldüren uyuşturucu madde bağımlısı Yasin Doğru (23) hakkında 3 kez müebbet hapis istemi ile dava açıldı.
Olay, geçen yıl kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Doğru, babası Hasan ile kız kardeşi Yasemin ile tartıştı. Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı telefon ile arayıp yardım istedi. Yasin Doğru, kavgayı ayırmak için eve gelen Kılınç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı. Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ile kız kardeşini ağır yaraladı. Osman Kılınç hayatını kaybetti, Hasan Doğru ile kızı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Doğru ise bir hırsızlık vakası için mahalle bulunan jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgusunda Hasan Doğru, madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tedavisi tamamlanan baba ile kız da taburcu edildi.
3 KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Yasin Doğru hakkında 'kasten adam öldürmek' ve 'yakın akrabayı yaralamak' suçlarından 3 kez müebbet hapis istemi ile iddianame hazırlandı. İddianame, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-05-10 09:32:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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