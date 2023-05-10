Bakan Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde bulundu



Esra TÜRKER/ORHANELİ (Bursa), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa´nın Orhaneli ilçesinde yapımı devam eden Doğancı Barajı Tüneli´nde incelemelerde bulundu. Orhaneli-Bursa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikadan 3 dakikaya indirecek olan tünelin yıl sonunda açılacağını söyleyen Bakan Varank, "İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli´nin açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız" dedi.

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün gittiği Orhaneli ilçesinde, yapımı devam eden Doğancı Barajı Tüneli´nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank´a AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da eşlik etti. Orhaneli ilçesini Bursa´ya bağlayan 2 bin 36 metrelik tünelin, ulaşımı 15 dakikadan 3 dakikaya indireceğine dikkat çeken Varank, tünelin Bursa´nın dağ bölgesinde hayatı kolaylaştıracağını söyledi. Varank, "Bu tünel, Bursa´nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu arttırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir proje. 2 kilometre uzunluğundaki bu tüneli, hedeflediğimizden biraz daha geç bir sürede bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gerek pandemi gerek zemindeki sıkıntılar sebebiyle hedeflerimizi biraz şaşırdık. İnşallah bu senenin sonunda bu tüneli açmayı, vatandaşlarımızın bu tüneli kullanmasını bekliyoruz" dedi.

`YILLIK 14 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK´

Yıl sonunda hattın devreye alınmasıyla, yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Varank, "Dağ bölgesi, hem burada oluşturduğu ekosistemiyle, ekonomik aktiviteleriyle önemli hem de Bursalı hemşehrilerimizin de çok sık ziyaret ettiği bir bölge. Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa´yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli'nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Kütahya ve Balıkesir aksında, Orhaneli´ni Bursa´ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğunda. Doğancı Barajı´nın yolu daraltması üzerine başlatılan baraj projesi, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Orhaneli Esra TÜRKER

2023-05-10 11:44:07



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