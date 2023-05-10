Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (3)



'OSMANELİBURSA YHT HATTINDA 2024 SONUNDA TESTLERE BAŞLAYACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İznik'in ardından, Yenişehir ilçesine geçti. Varank´ın ilk durağı Yenişehirİnegöl yolundaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesi oldu. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan ve incelemelerde bulunan Varank, "Bursa için çok önemli ve değerli olan, Bursa kamuoyunun yıllardır beklediği, Yüksek Hızlı Tren projesinde de hangi aşamadayız, arkadaşlarımız neler yapıyorlar, bunu kontrol etmek Bursa kamuoyuna da gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapmak üzere Yenişehir'deyiz. Uzun yıllardır Bursa'nın Yüksek Hızlı Trenle ilgili bir beklentisi vardı. Farklı sıkıntılar sebebiyle sürelerde geri kaldığımızın farkındayız. Ama özellikle artık son dönemde bu işi bitirebilmek, Bursa'yı yıllardır beklediği, hasretle beklediği Yüksek Hızlı Tren projesine kavuşturabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şu anda Yenişehir'deyiz. Arkamızda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. OsmaneliBursa hattındaki 106 kilometrelik hızlı tren hattında şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Hedefimiz, 2024 sonunda burada artık testlere başlanabilmesi, testlerin başlamasıyla birlikte de artık 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın Yüksek Hızlı Trene kavuşup Bursa'ya ve İstanbul'a, Yüksek Hızlı Trenle gidebilmeleri. İnşallah hedefimizi tutturacağımıza inanıyoruz. 2024´ün sonunda testlere başlayabileceğimize inanıyoruz. Rabbim bir mani vermezse bunu hep birlikte göreceği" dedi.

'800´ÜN ÜZERİNDE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR'

Şantiye alanında çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Varank, "Tabii büyük bir gayretle arkadaşlarımız çalışıyorlar. Çok önemli bir hususu oluşturan tünellerle ilgili çalışmalarda büyük sıkıntılara rağmen artık sona yaklaşmış durumdayız. Zemin iyileştirmelerinde sona yaklaşmış durumdayız. Biraz önce genel müdürümüz bilgi verdi. Şu anda sahada 800´ün üzerinde iş makinesi bir fiil çalışıyor. Müteahhidimiz burada. Müteahhidimiz birebir, her gün 7/24 burayı takip ediyor. Emekçi kardeşlerimiz bu işi tamamlamak için büyük bir mücadele veriyor. Elbette Valimiz burada, Kaymakamımız burada. Onlar da gündelik olarak aslında buradan bilgi alıyorlar. İnşallah OsmaneliBursa arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattının dediğim gibi, 106 kilometrelik kısmı ilk testlerini 2024 sonunda. Ama vatandaşlarımızı da inşallah hızlı trene 2025 yılında bindirecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii Bursa'dan sonra Bandırma'ya kadar devam edecek hatla ilgili de şu anda çalışmalar devam ediyor. Orada da arkadaşlarımız bunun, sürecin devamını takipteler. Bursa içerisinde kurulacak istasyonlarla ilgili, farklı kılçık bağlantılarıyla ilgili de şu anda fizibilite ve etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah Yüksek Hızlı Treni tamamladığımızda Bursalı hemşehrilerimiz büyük bir konfora kavuşacak. Ben de önümüzdeki dönemde, bir yeni Bursalı olarak inşallah bunu sonuna kadar takip edeceğim. Projeyi arkadaşlarımızla birlikte inşallah Bursa'ya kazandırmak için ben de takipçisi olacağım" diye konuştu.

'BİZ ANKARA´YI BURSA´YA YAKLAŞTIRACAĞIZ'

Proje tamamlandığında İstanbulBursa ve AnkaraBursa arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini söyleyen Varank, "Bu proje bittiğinde İstanbulBursa arası trenle 2 saat 15 dakika, AnkaraBursa arası yine trenle 2 saat 15 dakika olacak. Bursa Ankara'ya en uzak şehir diye, Bursa kamuoyunda kullanılan bir tabir vardı. Ben aslında onu düzelteceğim. Aslında biz Ankara'yı Bursa'ya yaklaştıracağız. Bursa merkez şehirlerimizden bir tanesi. Marka şehirlerimizden bir tanesi. Ve bu sayede de inşallah İstanbul'u ve Ankara'yı, Bursa'ya daha da yaklaştırmış olacağız. Hem hızlı tren konforunu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ama aynı zamanda sanayisi güçlü Bursa'mıza tren hatlarıyla aslında lojistik manada da ciddi bir imkana kavuşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. İnşallah en güzel şekilde bu projeyi bitirelim diyoruz. Ve en güzel şekilde inşallah biz bu işi takip edeceğiz. Ve neticelendireceğiz. Tekrar Bursa kamuoyuna Yenişehir'den selamlarımızı gönderiyoruz. Bu projenin takipçisiyiz. Onlar da bizi izlemeye devam etsinler diyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Mehmet İNAN/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Yenişehir Mehmet İNAN

2023-05-10 18:47:31



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