Macaristan'dan Bursa'ya neslin devamı için erkek kızıl panda getirildi



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-AVRUPA Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Macaristan'dan erkek kızıl panda getirildi. Karantina süreci biten erkek panda, dişi pandanın yaşam alanına bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl pandaların burada çiftleşip, nesillerinin sürmesi hedefleniyor.

Bursa'da 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde popülasyon artışı sürüyor. 129 türden 1013 hayvana ev sahipliği yapan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Macaristan'dan erkek kızıl panda getirildi. Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan 1700 kilometrelik yolculuğun ardından Bursa'ya getirilen kızıl pandanın karantina süreci tamamlandı. Erkek panda, hayvanat bahçesindeki dişi pandanın yaşam alanına bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl pandaların burada çiftleşip, nesillerinin devamı hedefleniyor. Bakıcı Halil İbrahim Bayram, "Hayvanat bahçemizde 1 tane dişi panda bulunmaktaydı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Macaristan'dan bir kızıl panda getirdik. Erkek kızıl pandamız geldi. Şu an karantina sürecini de tamamladı. Kendilerine ait alanda yaşıyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-22 10:55:16



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