Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçtu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçan Sebahattin T. (34) yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden 54 AGE 517 plakalı kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-22 12:38:48



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