Ali Babacan, Bursa'da danışmanının babasının cenazesine katıldı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa´nın Orhangazi ilçesinde danışmanı Vedat Yalgı´nın babası Enver Yalgı´nın (78) cenaze törenine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, danışmanlığını yapan Vedat Yalgı´nın dün vefat eden babası Enver Yalgı´nın cenaze törenine katılmak üzere Orhangazi´ye geldi. Gazi Orhanbey Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından aileye taziyelerini ileten Babacan, daha sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-05-22 15:04:47



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