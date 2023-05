Depremzedeler için verilen konsere, bilet yerine yardım paketleriyle girdiler

Esra TÜRKERYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA´da Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için konser verdi. Koro üyeleri, konsere giriş için bilet satmak yerine, izleyicilerden depremzedeler için hazırlanan yardım paketi istedi. Depremden etkilenen 11 ilin yöresel türkülerinin seslendirildiği ve halk oyunlarının sahnelendiği konseri izlemeye gelenler, bebek bezinden diş macununa, kadın ayakkabısından bakliyat ürünlerine kadar, depremzedeler için hazırladıkları paketlerle konser salonuna geldi.

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 40 ile 75 arasında değişen hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanlar için harekete geçti. Kadın kıyafetleri dikerek bölgeye gönderen, topladıkları bağışlarla depremzede üniversite öğrencilerine burs veren dernek üyeleri, düzenledikleri konserle de onlar için yardım paketleri topladı. Koro üyeleri, konsere giriş için bilet satmak yerine, izleyicilerden depremzedeler için hazırlanan yardım paketi istedi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde düzenlenen ´11 İl İçin Tek Ses, Tek Nefes, Tek Yürek Türkiye´ konserini izlemeye gelenler, bebek bezinden diş macununa, kadın ayakkabısından bakliyat ürünlerine kadar, depremzedeler için hazırladıkları paketlerle konser salonuna geldi. 813 kişilik salon tamamı dolarken, 175 üyesi bulunan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Dr. Aysel Gürel´in şefliğinde 120 korist ile sahne aldı. 3 saat süren konserde, 11´i depremden etkilenen illerin yöresel türküleri olmak üzere, 16 eser seslendirildi. Konserin açılışında ise yine tamamı koro üyelerinden oluşan 40 kişilik halk oyunları ekibi sahne aldı.

Konserde, şef Aysel Gürel´in depremle ilgili söz yazıp bestelediği türkü de seslendirildi. Bestede, 'Hatay benim, Kilis benim, Diyarbakır benim, Şanlıurfa benim, Adıyaman benim, Osmaniye benim, Kahramanmaraş benim. Acılara yaşanıyor olsa da umutlar yeşeriyor hayatlarda. El ele birlikte, aynı yolda. Türkiye´m tek yürek, kol kola' sözlerine yer verildi.

`AMACIMIZ BU DEPREMİ UNUTTURMAMAK´

Konserden önce DHA mikrofonuna açıklamalarda bulunan Şef Aysel Gürel şunları söyledi:

"177´inci konserimiz olacak. `Tek ses, tek nefes, tek yürek Türkiye´ adıyla vereceğimiz bir konser olacak. 6 Şubat depremini yaşadığımızda, gerçekten hepimiz çok yıkıldık, çok duygulandık ve o andan itibaren karar verdik, depremzedeler için bir şeyler yapmamız, onlara destek olmamız gerekiyor diye. İlk olarak aramızda topladığımız yardımlarla deprem bölgelerine, özellikle kadınlara ihtiyaç paketleri hazırladık, onlara gönderdik. Aklımızda hep konser vardı. Amacımız farkındalık yaratmak ve bu depremi unutturmamak. Çünkü biliyorsunuz bir şey sıcağı sıcağına yaşandığında toplumda, Türk toplumu öyle güzel bir toplumuz ki, hemen yardımlarımız ulaşıyor ama daha sonra zaman içerisinde biraz o yardımlar gevşiyor. Bu konserle amacımız tekrar gündeme getirmek. O insanlara tekrar yardım etmemiz gerektiğinin farkındalığına varılması. Bu konserimizi bu amaçla yapıyoruz."

Depremden etkilenen 11 ilin Bursa´daki kültür ve dayanışma derneklerinin başkanları ile kente yerleşen depremzedeleri de konsere davet ettiklerini söyleyen Gürel, "Biliyorsunuz, 11 il etkilendi. Bu 11 ilin dernek başkanlarını ziyaret ettik, onları davet ettik gönlümüzün, desteklerimizin onlarla olduğunu ifade etmek amacıyla. Depremzedeler katılacaklar, dernek başkanları katılıyor, kültür dernekleri, onların kendi üyeleri" dedi.

TOPLANAN YARDIMLAR DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK

Konsere gelenlerden toplanan yardım paketlerinin ise Bursa´ya yerleşen depremzedeler ile bölgeye gönderileceğini belirten Gürel, "İşin güzel tarafı şu, konsere giriş biletli değil, paralı değil. Gelen her konuğun bir depremzede için paket getirmesini rica ediyoruz ama ikinci el olmamak kaydıyla. Her ne olursa olsun, oyuncağından tutun da nevresimine, battaniyesine, ayakkabısına kadar bu şekilde toplanan bu malzemeleri deprem bölgelerine dağıtacağız. Hep birlikte tek yürek olarak, tek nefes olarak Türkiye'yi seslendireceğiz ve farkındalık yaratacağız. Amacımız bu" diye konuştu.

`BİZİ FARKLI KILAN İNTERAKTİF OLMAMIZ´

Sadece sosyal projelerle değil, Türkiye´nin tanıtımında da aktif olarak rol aldıklarına dikkat çeken Gürel, şu ana kadar 8 ülkede konser verdiklerini belirterek, "175 kişiyiz şu an. Değil Bursa'nın, Türkiye'nin halihazırda dünyanın tek korosu diye düşünüyoruz. 8 ülkede konser verdik. En son Kıbrıs'taydı ve önümüzdeki ay Bulgaristan'a davet edildik. Bulgaristan'da konser vereceğiz. Amacımız Türk kültürünü, Türk müziğini dünya ülkelerine tanıtmak. Bunu da başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Bizi farklı kılan sanıyorum, yaptığımız müzik türleri, interaktif olmamız ve sosyal projeler yararına, farkındalık yaratmak adına verdiğimiz konserler oluyor. Bu yüzden de hem Türkiye´de hem dünyada çok ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK

