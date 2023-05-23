Bina duvarına çarpıp yaralanan şahin, tedaviye alındı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, binanın duvarına çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde dün, helva üretim tesisinin binasına çarpıp düşen şahine iş yeri çalışanı Hasan Hakansu sahip çıktı. Şahini kutuya koyan Hakansu, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, şahini tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi´ne götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-23 10:21:01



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