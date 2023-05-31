Seç Market Bursa´da esnafla buluştu 



BURSA, (DHA) Seç Market, Bursa´da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı. Seç Market, Bursa´da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market´in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500´ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye´de olduğu gibi Bursa´da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. KADIN İSTİHDAMINA DA DESTEK VERİLİYOR Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market´in iş ortakları arasında yüzde 10´u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor. İş birliği kapsamında; Seç Market´e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA

2023-05-31 16:56:45



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