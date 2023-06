Bursaspor eski Başkanı Adanur hakkında adli kontrol kararı

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSASPOR eski Başkanı Emin Adanur'un, kendisine ait olan inşaat firmasının yaptığı konutlardaki dairelerin birden fazla alıcıya satıldığı iddiasıyla toplam 380 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı iki ayrı davanın görülmesine devam edildi. 'Tacir veya Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticiliğin Dolandırıcılığı' suçlamasıyla yargılanan Adanur ve daireleri sattığı öne sürülen Ahmet Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Mahkeme heyeti tarafından ayrıca, her iki sanık hakkında adli kontrol şartı kapsamında haftada 4 gün polis merkezine giderek imza atmalarına karar verildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'nde, Bursaspor eski başkanlarından Emin Adanur'a ait olan Ergünkent İnşaat Firması tarafından yapılan, 264 konut ve 6 bin metrekare ticari alanı kapsayan inşaat projesinin satışlarına 2021 yılında başladı. İddiaya göre, inşaat firması projelerde kendi payına ait olan kısmı Ahmet Demirtaş'a sattı. Demirtaş da bu dairelerin sözleşmelerini, Adanur'un sahip olduğu Ergünkent İnşaat'ta firmanın kaşesi ve mührü ile pazarlayıp sattı. Evlerine taşınacakları günü beklerken, konutlarının ikinci ve üçüncü kişilere de satıldığını öğrenen ailelerden 6'sı Cumhuriyet Savcılığına giderek Adanur ve Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Emin Adanur'un suçu Ahmet Demirtaş'a atarak suçtan kurtulmaya çalıştığı, şüpheli Demirtaş'ın ise olayı hukuki ihtilaf gibi göstermek istediği belirtildi. İddianamenin Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanıklar Adanur ve Demirtaş hakkında 'Tacir veya Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticiliğin Dolandırıcılığı' suçlamasıyla 60'ar yıl hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Emin Adanur, davanın Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, "Ahmet Demirtaş'ı uzun yıllardır tanırım. Ticaret yapıyorum, kendisi de müteahhit zaten. Bu süreç içerisinde kendisine yüzlerce daire sattım. Son iki yıldır kendisinin işleri de bozuldu. Yıldırım ve Mollaarap'ta inşatları vardı. Bölgedeki heyelan riski nedeniyle inşaatları durdu. Ata Bulvarında bir benzinlik vardı. Buraya ruhsatname alacaktı. İşler kötüye gidince bu durum ortaya çıktı. Bizim şirket olarak çalışma yöntemimizde, müşterilerimiz bize '1 milyonluk daireyi 10 veya 15 taksitle alabilirim' diyebilirler. Ahmet de onlardan biri idi. Bizim toplu daire sattığımız Ahmet değil başkaları da vardır. Ahmet değil, başka biri de bizden aldığı daireyi başkalarına devir yapabilir. Bizim için öncelik ilk sattığımız kişidir. O bize borcunu öder. Bizim sözleşmesini imzaladığımız devir işlemi alanlar bilir" dedi.

Davaya bugün devam edilldi. Duruşmada savunma yapan Ahmet Demirtaş, inşaat firmalarından temelden daire aldığını ve bunları sattığını söyledi. Firmasının, birkaç yıl önce iflas ettiğini ve daireler için ödeme yapamadığını belirten Demirtaş, "Ödeme yapamadığım için daireleri teslim alamadım. Mağdurların bir kısmına ödemelerini yaptık. Şu an mahkemeye konu olan dairelerle ilgili ödemeleri yapmaya ve insanların mağduriyetini gidermeye çalışıyorum" diye konuştu. Duruşma, eksik evrakların beklenip tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

11'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DE YARGILANIYOR

Öte yandan, Emin Adanur ve Ahmet Demirtaş hakkında toplam 32 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 320'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması da dün görüldü. Tutuksuz sanıklar Emin Adanur ve Ahmet Demirtaş'ın katıldığı duruşmada ara karar veren mahkeme 'Tacir veya Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticiliğin Dolandırıcılığı' suçlamasıyla yargılandığı davada Adanur ve Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Mahkeme heyeti tarafından ayrıca, her iki sanık hakkında adli kontrol şartı kapsamında haftada 4 gün polis merkezine giderek imza atmalarına karar verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

