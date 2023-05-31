Salça fabrikasında kopan vincin zincirinin çarptığı bakım şefi, öldü



Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir salça fabrikasında vincin zincirinin kopması sonucu meydana gelen olayda 2 çocuk babası bakım şefi Bülent Polat (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Tepecik Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir salça fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bakım şefi olarak çalışan Bülent Polat, vinç zincirinin koparak çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören iş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Polat, Karacabey Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Bülent Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Bülent Polat´ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Gökhan ÖZHAN

2023-05-31 21:55:18



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