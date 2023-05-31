Tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda, öldü

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda Eren Siler, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Barbaros Mahallesi, 460. Sokak´ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli tabanca ile Arda Eren Siler´e ateş etti. Boğazından vurulan Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar Siler´i özel araçla DOSAB Semt Polikliniği´ne götürdü.
Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Siler´in cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-05-31 23:40:02
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