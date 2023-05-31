Tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda, öldü



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda Eren Siler, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Barbaros Mahallesi, 460. Sokak´ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli tabanca ile Arda Eren Siler´e ateş etti. Boğazından vurulan Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar Siler´i özel araçla DOSAB Semt Polikliniği´ne götürdü.

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Siler´in cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-31 23:40:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.