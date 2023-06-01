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BALIKESİR'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması´na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan 68 EZ 644 plakalı servis minibüsü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 2 antrenör yaralandı.(DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntülerHaber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-01 07:04:39



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