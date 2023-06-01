

Aksaray´dan, Balıkesir´de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybetti, 14 sporcu ve 1 antrenör ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, BursaEskişehir kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Aksaray´dan, Balıkesir´de yarın yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yeri detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-01 08:04:55



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