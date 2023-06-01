Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 16 yaralı (3)



'SPORCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu söyleyen Arslan, "Minibüs, kamyona arkadan çarpıyor. Araçta şoför, 2 antrenör ve 14 sporcu evladımız olmak üzere toplam 17 kişinin olduğunu öğrendik. Bütün yaralıların hastaneye sevki sağlandı. Maalesef bir antrenörümüz hayatını kaybetti. Sporcularımızın genel durumları iyi, kontrol ve müşahede amacıyla hastanede tutuluyorlar. Antrenörümüzün yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-01 08:18:50



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