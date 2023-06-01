Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 16 yaralı (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aksaray'dan, Balıkesir'de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüsün, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarpması sonucu, antrenör Abdülcelil Er Bayram'ın öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafriyat kamyonu seyir halindeyken, sporcuları taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı görüldü. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-01 10:08:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.