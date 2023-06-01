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Boğazından vurulan Arda´nın cinayet şüphelisi yakalandı

DHA

Boğazından vurulan Arda´nın cinayet şüphelisi yakalandı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da sokak ortasında tartıştığı Arda Eren Siler´i (16) tabancayla boğazından vurarak öldüren H.K. (17) yakalandı. İfadesinde, "Olay günü ölen Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği belirtilen H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 460´ncı Sokak´ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla boğazından vuruldu. Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Arda Eren Siler, çevredekiler tarafından özel araçla DOSAB Semt Polikliniği´ne götürüldü. Ancak Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
19 SUÇ KAYDI VAR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesinde Siler'in arkadaşı Muhammet Varol B. ile geçen yıl kavga ettiklerini, bu kavgada Muhammet Varol B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi, buradan da adliyeye sevk edildi.
CENAZESİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ
Arda Eren Siler'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-01 15:29:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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