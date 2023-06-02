En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 40 itfaiye aracı, 100'den fazla personel müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-02 01:26:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.